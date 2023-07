Jumbo-Visma wist sinds maandag dat Wout van Aert zou afstappen: "Iedereen respecteert dit"

"Het was aangekondigd dat dit eventueel kon gebeuren", lichtte ploegleider Arthur van Dongen de opgave van Wout van Aert toe.

"Dit is een heel begrijpelijke reden en iedereen binnen Team Jumbo - Visma respecteert dat."

"We wisten sinds maandag op de rustdag dat dit er zat aan te komen. En Wout heeft weer een hele grote steen bijgedragen in deze Tour."

"Hij is een voortrekker geweest in het plan om de koers elke dag hard te maken. Hij heeft heel veel aangevallen en heeft anderen uit hun tent gelokt."

"Op cruciale momenten heeft hij ook heel veel input gegeven. Hij is van onschatbare waarde geweest in waar we nu staan."

Een klein smetje is het uitblijven van een ritzege. "Hij was er een paar keer dichtbij. Jammer, maar het zij zo. Wout blijft een steengoeie renner. Dat bepaalt ritwinst niet."

"Hij zat van in het begin op een andere manier in deze Tour", gaf Tiesj Benoot nog mee. "Maar maandag is er contact geweest en bleek de nood hoog om thuis te geraken. We wisten het sinds maandagavond."

"Het is een beetje spijtig dat dit zo opgeblazen wordt door de media, maar nu zit hij rustig thuis en hij is een hele grote meerwaarde geweest."

"Welke naam het kindje zal krijgen? Jonas? (lacht). Mocht ik het weten, ik zou het niet verklappen."