Zo uitzonderlijk is de "abandon" van Wout van Aert: na 171 koersdagen stopt de reeks

Dat Wout van Aert (28) een taaie kerel is, weet elke wielerliefhebber. Van Aert kiest jaar na jaar voor een zeer drukke kalender met een lading crossen in de winter, een lange piek in het voorjaar, een zomer met de Tour en een stevig najaar.

Juli staat sinds 2019 in het teken van de Tour de France. Van Aert won er sindsdien elk jaar minstens 1 etappe.

2 keer won hij in 2019 (de ploegentijdrit en de sprint in Albi), 2 keer in 2020 (Privas en Lavaur), 3 keer in 2021 (over de Ventoux, de tijdrit op de voorlaatste dag en in Parijs) en ook in 2022 was er een hattrick (Calais, Lausanne en de tijdrit in Rocamadour).

Die reeks (9 individuele overwinningen, 1 TTT) wordt nu bij zijn 5e deelname beëindigd.

Van Aert was er in deze editie een paar keer dichtbij, maar in San Sebastian en op de Mont Blanc eindigde hij 2e. In Limoges en dinsdag in de tijdrit werd hij 3e.

Wat nog straffer is: voor het eerst sinds 19 juli 2019 rijdt Van Aert een wedstrijd waar hij aan de start verscheen niet uit.

Die dag kwam hij ten val in de tijdrit in Pau. Van Aert haperde aan een nadarafsluiting en werd met een diepe vleeswonde afgevoerd. Hij zou dat jaar niet meer in competitie komen.

Van Aert werd echter snel weer de oude en zong het in elke koers uit tot de finish. Tot op vandaag liet hij dus geen DNF (opgave) of DNS (niet gestart) meer noteren.

De statistici waren er als de kippen bij in Bourg-en-Bresse: na 171 koersdagen stopt het rijtje.