BEKIJK: Dimitri Van den Bergh stuit hard op onfeilbare Jonny Clayton in 1/8e finale World Matchplay

Zijn arm was nog niet opgewarmd, of Dimitri Van den Bergh moest zich al schrap zetten voor een eerste mokerslag in de partij.

Een 170 check-out was een koud kunstje voor zijn tegenstander, die meteen doorstoomde naar een 3-1-voorsprong.

De zaal zag het graag gebeuren en ging achter Jonny Clayton staan. The Dreammaker werd geregeld getrakteerd op een fluitconcert, maar onze landgenoot beet zich vast en bracht de score nog in evenwicht: 4-4.

Van den Bergh liet met een check-out van 125 zien dat hij niet de eerste de beste is. En dat hij kon brullen. Game on.