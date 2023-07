Tadej Pogacar wordt tegen het canvas gemept: "Hopelijk was het een dag zoals op de Marie Blanque"

Verloofde Urska Zigart probeerde Tadej Pogacar een beetje op te peppen na de tijdrit.

De Sloveen lachte zoals hij dat altijd doet, maar na vandaag weet hij dat een nieuwe eindzege in de Tour bijzonder lastig wordt.

"Ik kon niet beter, ik heb alles gegeven", opende hij zijn eerlijke analyse. "Het was misschien niet mijn beste dag. Maar de Tour is nog niet gedaan."

"Ja, Jonas heeft me veel tijd aangesmeerd. We proberen dat nog goed te maken, maar het wordt heel moeilijk."

Pogacar opteerde voor een fietswissel aan de voet van de Côte de Domancy. Was dat een verstandige keuze?

"Ja, dat denk ik wel. Ik voel me comfortabeler op mijn wegfiets. Dat heeft slechts enkele seconden uitgemaakt."

De verschillen zijn gigantisch. "Dat had ik niet gedacht, maar zoiets gebeurt. Ik doe het zelf ook goed met mijn 2e plaats. Hopelijk gaat het morgen beter."

"Het gat is groot en ik had gehoopt op een kleiner verschil of zelfs het geel, maar zo is het."

"Hopelijk was dit een dag zoals op de Marie Blanque in de Pyreneeën. Daags nadien was ik veel beter naar Cauterets. Ik herhaal: het is nog niet voorbij, zeker mocht het morgen regenen."