Emma Plasschaert na olympisch testevent: "Fan van gevarieerde omstandigheden in Marseille"

"Water in Marseille ligt me wel"

Van de 10 fleet races die er afgelopen week gezeild werden in Marseille won Emma Plasschaert er liefst 5. Onze landgenote glimlacht: "Ik denk niet dat ik al ooit zo'n hoog percentage gehad heb. Dat is superleuk en positief voor de toekomst. Het was een geslaagde week."

Geslaagd én leerrijk. "We hadden de juiste strategie, maar ik heb hier zeker nog wat trainingsdagen nodig. Met het oog op het WK volgende maand in Scheveningen heb ik wel vertrouwen opgedaan. Het WK is voor mij het belangrijkste moment van deze zomer."

Wat neemt Plasschaert van de afgelopen week mee richting Parijs 2024? "Het was toch superbelangrijk voor ons hier om hier eens te testen. De protocollen, de recovery, de windstrategie, waar liggen de boeien? Het was heel interessant omdat allemaal eens te zien. Daarom was het nodig om hier te zijn."