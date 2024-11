Los gaan op de wielerbaan? Win een groepsinitiatie met je vrienden op de Velodroom in Heusden-Zolder

Door de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent zin gekregen om zelf eens in de huid van een pistier te kruipen? De steile bochten van ‘t Kuipke zijn wellicht wat hoog gegrepen, maar de Velodroom in Heusden-Zolder biedt uitkomst. Sporza mag een groepsinitiatie tot maximaal 30 vrienden weggeven.

Het Gentse Kuipke is een buitenbeentje onder de Vlaamse wielerpistes. Met zijn lengte van 166,66 meter en een hellingsgraad tot 52% in de bochten is het geen officiële, UCI-gecertificeerde wielerpiste.

Zo zijn er wel twee in Vlaanderen: de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent en sinds vorig jaar ook de Sport Vlaanderen Heusden-Zolder Velodroom Limburg.

Allebei exact 250 meter lang, internationaal gehomologeerd en dus geschikt voor officiële wedstrijden. Zo vindt het volgende EK Baanwielrennen in februari 2025 plaats in Heusden-Zolder.