"Dit is waarom Remco de GOAT is": Evenepoel amuseert zich op TikTok na operatie aan wijsheidstanden

Na vakantie is het tijd voor voorbereidingen. Remco Evenepoel zit na een deugddoende break alweer op de fiets om zich klaar te stomen voor het wielerjaar 2025. En dat doet de olympische kampioen vanaf nu zonder zijn wijsheidstanden. In een amusant filmpje op TikTok verklapt Evenepoel (met dikke kaken) dat hij deze week een ingreep onderging. Weer een paar grammetjes gewonnen, dus. Al genieten zijn volgers in de comments vooral van de succesvolle challenge: "Dit is waarom Remco de GOAT is."