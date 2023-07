Edwin van der Sar verlaat intensieve zorgen: "Hoop volgende week naar huis te kunnen"

De 52-jarige Edwin van der Sar werd op 7 juli tijdens zijn vakantie in Kroatië met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Daar bleek hij een hersenbloeding te hebben.

Vorige week werd hij gerepatrieerd naar een ziekenhuis in Nederland, nu verlaat hij ook intensieve zorgen.

"Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de steun en vele boodschappen", schrijft Van der Sar bij een foto waarop hij poseert vanop zijn ziekenbed samen met zijn partner.

"Ik ben blij te kunnen zeggen dat ik niet langer in de afdeling intensieve zorgen ben. Ik verblijf wel nog in het ziekenhuis. Ik hoop volgende week naar huis te kunnen en de volgende stap in mijn herstel te zetten!"