Edwin van der Sar is vanuit Kroatië overgebracht naar Nederlands ziekenhuis

Edwin van der Sar werd vorige week vrijdag tijdens zijn vakantie in Kroatië met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Daar bleek hij een hersenbloeding te hebben.



"De familie Van der Sar wil het University Hospital of Split heel hartelijk bedanken voor de goede zorgen gedurende de afgelopen week. Edwin moet nog op de IC blijven, hij wordt daar verder onderzocht en de familie hoopt vurig dat hij zich nadien kan gaan richten op zijn herstel", laat Ajax nog weten.



Tot eind mei was de 52-jarige Nederlander algemeen directeur bij Ajax. Hij besloot na een slopend en tegenvallend seizoen op te stappen als eindverantwoordelijke bij de club uit Amsterdam.



Van der Sar keerde eind 2012 terug bij Ajax, waar hij ooit als doelman debuteerde in het profvoetbal. Met Ajax en Manchester United won Van der Sar onder meer de Champions League. Hij kwam 130 keer uit voor het Nederlands elftal.



Eind 2009 werd ook de vrouw van Van der Sar getroffen door een hersenbloeding. Van der Sar zelf was destijds doelman van Manchester United.