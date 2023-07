Sporza Tour kritisch voor "allesbehalve professionele organisatie": "Lijkt wel brood en spelen"

"Anders waren het 3 seconden in het voordeel van Pogacar en niet van Vingegaard. Je spreekt dus eigenlijk over 6 seconden. Als Pogacar de sprint op de Joux Plane wint, komt hij tot op 4 seconden van gele trui Vingegaard."

"Het lijkt wel met de gedachte van brood en spelen", besluit Vandegoor. "Nu wordt er tenminste weer over de Tour gesproken en was er veel volk op de laatste klim."

"Je wilt een accent leggen in de koers, maar je gaat het heel slecht verpakken. Dit is onaanvaardbaar."

"Het is inderdaad allesbehalve professioneel", gaat Pauwels mee in het verhaal. "Zeker als je daar bonificatieseconden legt."

Tactisch perfecte koers

Als hij straks 24 of 25 is, kan hij misschien wel aan het niveau van Vingegaard en Pogacar tippen.

Uiteindelijk werden Pogacar en Vingegaard wel nog verrast door een Rodriguez die uit het niets voorbijzoefde.

"De manier waarop hij vandaag terugkeert op de 2 besten ter wereld, is toch indrukwekkend", stelt Pauwels.

"En nog steeds maar 22, dan ben je samen met Ayuso toch de grote Spaanse toekomst", oppert Vandegoor.

"Hij heeft inderdaad nog progressie in zich", besluit Pauwels. "Als hij straks 24 of 25 is, kan hij misschien wel aan dat niveau van Vingegaard en Pogacar tippen. Want heel groot is de kloof niet meer."