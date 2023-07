Richard Plugge: "Wij hebben het beste collectief, UAE baalde gisteren meer dan wij"

"Het is spannend, hé", knipoogde Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo - Visma, vanmiddag bij de start van de 14e etappe.

Gisteren liep Tadej Pogacar 8 seconden in op de gele trui van Jonas Vingegaard. "Dat was een goeie uitkomst voor ons. Waar we op rekenden dat zou gebeuren, is ook gebeurd."

"Je verliest liever niet die seconden, maar je weet dat Pogacar in zo'n sprint beter is. Hij is explosiever. Maar Jonas is heel sterk."

"En bij UAE balen ze meer", zette Plugge de psychologische oorlogsvoering voort. "Ze wilden heel graag het geel en dat is niet gelukt. Een vlucht van 19 man controleren vraagt veel werk..."

Wat krijgen we vandaag? "Het wordt sowieso totaal anders. Het parcours is zwaarder, de hitte is drukkend."

"Natuurlijk sta je liever 9 minuten voor dan 9 seconden, maar 1 seconde is genoeg in Parijs. De Tour wordt nooit in de eerste 2 weken beslist. Er volgen nog zoveel zware ritten."

"Jonas is supersterk en onze ploeg ook. Wij hebben het beste collectief, denk ik. Maar de tegenstander is heel sterk en beter dan de vorige jaren."