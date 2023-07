Motoren die Pogacar hinderden op Joux Plane worden 1 dag uit koers gezet

Ze waren even de hoofdrolspelers van de 14e etappe in de Tour, maar moeten nu een straf uitzitten. De motoren die Pogacar tegenhielden toen hij op de top van de Joux Plane wilde aanvallen, kregen van de wedstrijdjury te horen dat ze in de rit van zondag niet welkom zijn. Ze krijgen ook een boete van 500 Zwitserse frank.