Traantjes bij Fabio Jakobsen, ploegleider Tom Steels: "Het was niet meer haalbaar"

"Ik rijd anoniem in het bolletje achteraan. Dat is niet waar ik voor train en waar ik voor leef. Als je niet goed genoeg bent, hoor je hier niet thuis."

Fabio Jakobsen sprak aan de ploegbus bij de start nog met de pers. "We hebben goed overlegd", vertelt hij over zijn opgave.

Tom Steels: "Kijken naar de renner én de mens"

Ploegleider Tom Steels sprak over "een wijze beslissing". "We hebben het niet kunnen keren na de rustdag. Gisteren kon hij wel volgen, maar kon hij geen versnelling plaatsten."

"Met de dokter wik je en weeg je dan. Fabio is een veel te goeie renner om op deze manier in de Tour te blijven. Parijs halen is mooi, maar Fabio is hier om te winnen."

"Fysiek draaide het niet en dan moet je voorzichtig zijn. Hij heeft zijn karakter gebruikt en je moet dan opletten dat je na de Tour niet volledig leeggaat."

"Het was gewoon niet meer haalbaar. Je moet kijken naar de renner én de mens. In de Tour is het dodelijk als je iets tegenkomt. Hier zitten de beste renners en het gaat loeihard."

Steels gaf in het gesprek met onze reporter nog mee dat de sfeer in de ploeg nog altijd prima is en dat het geloof in Julian Alaphilippe intact blijft.