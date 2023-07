Fabio Jakobsen gooit de handdoek in de ring: "Mijn lichaam herstelt niet van valpartij"

Een verrassing is de opgave van Fabio Jakobsen uiteraard niet. De Europese kampioen kampte zichtbaar met de naweeën van een valpartij in de 4e etappe van de Tour de France.

"Na mijn val en gesprekken met het team hebben we besloten dat het beter voor mij is om de Tour hier te verlaten", zegt de Nederlander op de website van zijn team Soudal - Quick Step.

"Het lijkt op dit moment onmogelijk voor mij om Parijs te halen. Mijn lichaam herstelt niet van de crash. Ik vind het heel jammer de Tour te moeten verlaten. Ik had grote doelen in deze wedstrijd en wilde op mijn best zijn."

"Ik neem nu even tijd om te rusten en mijn hoofd leeg te maken. Hopelijk ben ik later op het seizoen opnieuw op mijn best."

De 26-jarige Jakobsen won vorig jaar een etappe in de Tour de France. Dit jaar kwam hij niet verder dan een 4e plaats in de 3e rit. Sinds zijn val in de 4e etappe reed hij voortdurend in de achterste regionen van het peloton.

Jakobsen is bezig aan zijn laatste maanden bij Soudal-Quick Step. De Nederlander wordt nadrukkelijk genoemd bij Team DSM.