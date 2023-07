Tim Declercq over toekomst bij Soudal-Quick Step: "Hopelijk is alles uitgeklaard op einde van de Tour"

"Er is nog geen duidelijkheid. Hopelijk is tegen het einde van de Tour alles uitgeklaard."

"Alles loopt nog", vertelt Declercq over de contractonderhandelingen. "Ik ben in gesprek met Patrick en er zijn ook dingen op andere vlakken."

In een gesprek met Het Laatste Nieuws liet de ploegpatron uitschijnen dat werkpaard Tim Declercq tot de twijfelgevallen behoort.

Ook bij de renners is er nog behoorlijk veel onzekerheid. Zo'n 15 lieden hebben een aflopend contract en ploegbaas Patrick Lefevere heeft bij sommige klanten het licht (nog) niet op groen gezet.

De toekomst van Soudal - Quick Step oogt onduidelijk door de stroom aan geruchten over een verkoop van aandelen en een mogelijke zoektocht naar overnemers.

Fabio Jakobsen: "Na een slechte dag kan altijd een goeie dag komen"

Tim Declercq hoopt dat hij vandaag met Fabio Jakobsen kan sprinten. "Het gaat beter en beter met hem. Ik heb er vertrouwen in."

"Mijn hoofd staat altijd naar sprinten", zegt de Nederlander zelf. "Ik wil me graag mengen straks."

"De laatste keer dat ik voorin zat, had ik geen sprint meer en gisteren was ook niet top."

"Na een slechte dag kan altijd een goeie dag komen. We testen of er nog een sprintje in zit."