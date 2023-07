Moet zijn ploeg Fabio Jakobsen uit de Tour halen? "Ze hebben geen alternatieven om te winnen"

Bij de start van de etappe had Fabio Jakobsen er nog goeie hoop op, maar 180 kilometer later kwam de Nederlander van Soudal-Quick Step er toch weer niet aan te pas in de massasprint. Het verdict: een 15e plaats.

"Moet de ploegleiding hem niet uit deze Tour halen?", vraagt Christophe Vandegoor zich af. "Goed laten herstellen en focussen op nieuwe doelen."

"Dat is een lastig probleem", vindt Serge Pauwels. "Het zou niet de eerste keer zijn dat een ploeg pas op de Champs-Elysées een eerste overwinning behaalt. Quick-Step deed het zelf in 2008 al eens met Gert Steegmans. Dat kan met Jakobsen ook gebeuren."

"Anderzijds, het wordt er niet makkelijker op. Hij klimt sowieso al niet supergoed en is wellicht nog altijd aan het herstellen van die zware val. Ook mentaal, want de schrik sluipt er toch wat in."