Cyriel Dessers moet grote schoenen vullen bij Rangers: "Nooit gemakkelijk om na zo'n goeie spits te komen"

"Maar ik mag mij niet op het verleden concentreren. Ik ben hier nu in het heden en hoop in de toekomst veel te betekenen voor de club en de fans. Daar heb ik wel vertrouwen in."

"Alfredo heeft schitterende dingen gedaan voor Rangers en het is nooit makkelijk om na zo'n goeie spits bij een club te komen", vertelde Dessers op trainingskamp in Duitsland.

In Glasgow moet de voormalige spits van Genk de opvolger worden van de Colombiaan Alfredo Morelos, die in zes seizoenen maar liefst 124 doelpunten scoorde voor Rangers.

Rangers wil eeuwige rivaal Celtic - vorig seizoen goed voor de treble - van de troon stoten en haalde al zes nieuwkomers naar Ibrox.

"Rangers is een grote club, als je kijkt naar het stadion, de fans en de stad. Alles is er geweldig", zei Dessers. "De coach heeft me uitgelegd wat er momenteel speelt. Na een niet al te makkelijk seizoen, waait er een nieuwe wind in de club en daar wil ik deel van uitmaken."

"Ik ben 28 jaar en fysiek zit ik op mijn top. Daarnaast heb ik de voorbije jaren ook veel ervaring opgedaan. De timing is dus perfect om voor de prijzen te spelen. Ik denk dat ik het team wel wat kan bijbrengen, niet alleen op het veld maar bijvoorbeeld ook in de kleedkamer. Ook voor die rol voel ik me klaar."