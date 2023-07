Alpecin-Deceuninck maakt trainingstochtje in speciale "Merci Poupou"-shirts

Gisteren werkten de renners van Alpecin-Deceuninck de rit naar de Puy de Dôme af in speciale shirts ter ere van Raymond Poulidor en dat eerbetoon hebben ze vandaag voortgezet. Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel en co reden op de rustdag hun trainingstochtje in een nieuwe versie van de "Merci Poupou"-shirts. De truitjes worden later geveild voor een goed doel.