Alleen maar lachende gezichten bij Alpecin-Deceuninck: "Maar mogen niet op lauweren rusten"

"Ik mag zeker geen punten laten liggen wanneer mijn concurrenten die wel pakken. De komende ritten wordt het lastig om in de tussensprints veel te sprokkelen, al is dat voor de andere sprinters wellicht ook zo."

Meer nog dan de ritzeges wordt het groen vanaf nu het hoofddoel van Philipsen. Hij heeft 110 punten meer dan nummer 2 Bryan Coquard. "Ik sta in een goeie positie, maar het is nog ver."

Al wil dat niet zeggen dat Philipsen en zijn team Alpecin-Deceuninck op hun lauweren rusten. "We moeten kritisch blijven, daarom wordt elke sprint nog geanalyseerd. We mogen niet denken dat het allemaal makkelijk zal gaan."

"Sprintloods" Van der Poel ziet deze week kansen voor zichzelf

Mathieu van der Poel schikte zich in de eerste Tourweek in een dienende rol, maar als sprintloods voor Jasper Philipsen maakte hij wel ontzettend veel indruk.

"We hadden dat op stage al een paar keer getest, maar in Tirreno-Adriatico hebben we het voor het eerst uitgeprobeerd, omdat Jonas Rickaert er toen niet bij was."

"Eerst was de volgorde nog omgekeerd en ging ik aan voor Ramon Sinkeldam. Maar een dag later heb ik dan gesuggereerd om het om te draaien en mij als laatste man te zetten."

"Voor mij is het een makkelijke rol. Ik vertrouw blindelings op Jonas, die maakt mijn job eigenlijk makkelijk."

Van der Poel offert er wel zijn eigen kansen door op. "Natuurlijk zou ik ook zelf graag eens winnen. Als ik zelf had meegesprint, was ik misschien ook dicht geëindigd, maar de kans op winst is met Jasper altijd groter."

In de komende week ziet Van der Poel wel kansen voor zichzelf. "De ritten van morgen en donderdag zien er op papier oké uit, al is het altijd moeilijk om in te schatten of het een vlucht wordt of toch een uitgedund peloton."