Vingegaard weerlegt twijfels over relatie met Van Aert: "Ik wil net zo graag dat hij wint als hij dat zelf wil"

Op 2 kilometer voor de finish ging Pogacar ervandoor en Vingegaard besloot zijn eigen tempo te rijden in plaats van hem te volgen: "Het was heel zwaar, maar ik ben heel blij dat ik slechts 8 seconden verlies."

"Herstellen is een groot woord, maar ik ben al gemasseerd. Het was zeker een zeer uitdagende beklimming", aldus de Deen.

Met veel klimetappes in het vooruitzicht kan er in deze Tour de France nog veel gebeuren: "Ik sta momenteel nog steeds aan de leiding, dat is het belangrijkste. Mijn etappes komen er nog aan."

Terwijl landgenoot Mads Pedersen in Vive le Vélo gisteren vol vertrouwen verkondigde dat Vingegaard de Tour zal winnen, blijft de renner zelf bescheiden. "Ik hoop het, maar er zijn veel factoren die bepalen wie er wint, zoals het herstel in de tweede en derde week, je eigen niveau en dat van je ploeg."