Van Aert spreekt over "geslaagde dag" ondanks tijdverlies Vingegaard: "Niet echt Jonas zijn type rit"

"Het zijn de ritten die niet echt in de kaart van Jonas spelen, daarvoor zijn ze net iets te gemakkelijk onderweg. Daarom wilden we het hard maken op de slotklim."

Jumbo-Visma kende een rustige dag in het peloton, maar op de Puy de Dôme was het toch weer de gele brigade die de lakens uitdeelde. "We hebben geprobeerd de beklimming hard te maken voor Jonas", duidt Van Aert.

"De spanning gaat nooit van je benen. Het is niet enkel die laatste vier kilometer. Ook het stuk ervoor is het al erg lastig op die brede weg, wat altijd een vertekend beeld geeft."

Ook Wout van Aert was zondag onder de indruk van de mythische Puy de Dôme. "Deze klim zal ik niet snel vergeten", sprak hij op de top van de Unesco-col. "Het is een enorm steile beklimming en het blijft ook steil."

Het was enorm warm en daar hadden sommige jongens wat last van. Dan moet je soms wat improviseren, en dat hebben we naar behoren kunnen doen.

"Niet iedereen voelde zich heel goed vandaag. Het was enorm warm en daar hadden sommige jongens wat last van. Dan moet je soms wat improviseren, en dat hebben we naar behoren kunnen doen. Op het einde was het gewoon man tegen man."



"Ik denk dat hij en Pogacar aan elkaar gewaagd zijn, al verliest hij wel een beetje tijd. Toch is het een geslaagde dag."

In dat man-tegen-mangevecht was Pogacar net iets kloeker in de slotkilometer. Vingegaard kreeg 8 seconden aangesmeerd. Een nieuw tikje voor de Jumbo-kopman, of vooral de schade beperkt?

"Het is natuurlijk beter dat Jonas aan het wiel zit, maar als je ziet hoe steil het hier is, had je meer kunnen verliezen op een slechte dag. Ik denk dat Jonas nog steeds goed is, daar hebben we vertrouwen in."



Morgen krijgen Van Aert en co. een dagje om uit te blazen. "Maar een rustdag in een grote ronde is nooit echt rustdag. De rustdag zal snel voorbij zijn. Jullie zullen ook wel weer op de afspraak zijn, vermoed ik", besloot hij met een knipoog.