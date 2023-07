Thomas Pieters beloont zichzelf karig met 10e plaats op LIV-toernooi in Londen

Een jaar geleden organiseerde de LIV Tour zijn allereerste toernooi op de Centurion Club in Londen. Het toernooi deze week was dus een soort van een verjaardag voor de controversiële en door Saudi-Arabië gefinancierde Tour.

In Londen speelde Thomas Pieters zijn beste toernooi tot nu toe op de LIV Golf Tour. Vrijdag stond hij na de eerste dag op plaats 3 en zondag begon hij als tweede aan de slotronde. Maar daarin liep het niet van een leien dakje voor onze landgenoot.

Zijn 3 bogeys in zijn eerste 6 holes maakte hij vanaf hole 9 goed met 5 birdies, maar op de slothole liep het nog fout voor Pieters. Na een afzwaaier bij zijn tweede slag moest hij een double bogey op zijn scorekaart zetten.

Zo zakte hij nog van de 5e plaats naar een gedeelde 6e plaats en de 10e plaats in de einduitslag. Dat leverde hem toch een cheque van 543.000 dollar op en zijn beste resultaat op de LIV Tour.

De individuele zege was voor de Australiër Cameron Smith, die over 2 weken zijn titel op The Open, de laatste major van het jaar, zal verdedigen. Met zijn team de Rangegoats eindigde Pieters op de vierde plaats.