Schoon volk op Zesdaagse van Gent: Lotte Kopecky en olympisch kampioen Thomas worden blikvangers

Binnen iets meer dan een maand is het weer 6 dagen genieten in het Gentse Kuipke. Van dinsdag 12 tot zondag 17 november gaat daar de 83e editie van de Zesdaagse van Gent door.

De organisatie maakte vandaag de eerste twee namen bekend die straks aan de start zullen staan. En het zijn meteen twee straffe deelnemers.

Bij de mannen is Benjamin Thomas de eerste van 24 renners die zijn aanwezigheid bevestigde. Thomas greep afgelopen zomer olympisch goud in het omnium.

Eerder werd de Fransman ook al twee keer wereldkampioen in diezelfde discipline, won hij twee wereldtitels in de ploegkoers en eentje in de puntenkoers. Op de weg won hij dit jaar een etappe in de Giro.

Met wie hij in Gent een duo vormt, is voorlopig nog niet bekend. De komst van Lotte Kopecky staat wel al vast. De kersverse wereldkampioene op de weg wordt de grote blikvanger in de Ladies Cup, die doorgaat op vrijdag- en zaterdagavond.