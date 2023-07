Pep Guardiola volgt Formule 1-race in de box van Mercedes

Na een uitmuntend seizoen met winst in het Engelse kampioenschap, in de Engelse beker én de Champions League geniet Pep Guardiola nog even van vakantie. Vandaag ging de coach van Manchester City een kijkje nemen in de Formule 1-wereld.

Dat deed hij niet bij het Ferrari van zijn landgenoot Carlos Sainz of bij het Aston Martin van Fernando Alonso, wel bij Mercedes.

Teambaas Toto Wolff gaf Guardiola met plezier een rondleiding in de box van het Duitse topteam.

Zou hij de coach ook verteld hebben dat zijn rijders geen fan zijn van Manchester City? Lewis Hamilton is supporter van Arsenal, George Russell is een aanhanger van Wolverhampton.