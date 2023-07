Met dank aan Kim Clijsters: opslagkanon Christopher Eubanks (27) is revelatie op Wimbledon

Tot voor een paar maanden, zeg maar maart en het Masters 1.000-toernooi van Miami, hadden u en ik nog niet gehoord van Christopher Eubanks. Nu staat de 27-jarige Amerikaan in de achtste finales op Wimbledon en zo ook in de top 40 van de wereld. Met dank ook aan… Kim Clijsters. Dirk Gerlo laat u kennismaken met de revelatie in Londen.