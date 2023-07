Jean-Marie Pfaff leidt ons rond in zijn pop-upmuseum: "Mensen doen beseffen dat je niets zomaar krijgt in het leven"

Zaterdag vond in Beveren de feestelijke opening plaats van het pop-upmuseum van Jean-Marie Pfaff. Bij die gelegenheid nam de legendarische ex-doelman Sportweekend mee op een grondige rondleiding. "Hier voel ik opnieuw wat ik allemaal heb moeten doen om zo ver te komen." Loop even mee rond.

Jean-Marie Pfaff is ondertussen 69 jaar, maar denkt nog steeds met warme gevoelens terug aan zijn periode als profvoetballer.



Met een tijdelijk museum in het voormalige gemeentehuis van Beveren wil de voormalige Rode Duivel al zijn herinneringen nog eens samenbrengen. "Ik ben heel erg trots wanneer ik hier rondloop", vertelt Pfaff.



"Het topstuk is een shirt dat ik droeg in Inter Milaan en in Barcelona. Ik heb er ook de beker mee gewonnen met Beveren. Dat stuk weet wat er in mij omging om succes te bereiken, om goed te spelen en geen fouten te maken.

"Heb me moeten opwerken van straatvoetballer tot wereldster"

In het museum is een grote collectie aan truitjes, foto's en andere souvenirs te vinden. Van KSK Beveren tot Bayern München en de Rode Duivels, de voetbalfan vindt een fantastisch stukje voetbalgeschiedenis terug in de expo.



"Het WK '86 in Mexico (België werd 4e) was gewoon fantastisch. Daar voelde ik dat de inspanningen die ik voordien had gedaan, beloond werden."



"Het hoogtepunt was natuurlijk de huldiging op de Grote Markt van Brussel", licht de Wereldkeeper van het Jaar in 1987 toe.

Toch wil Pfaff met het museum niet zichzelf in de verf zetten. El Sympatico wil de bezoekers - vanaf morgen is het grote publiek welkom - vooral de waarde van hard werken meegeven.



"Iedereen die hier komt, moet gestimuleerd worden om hetzelfde als mij te doen. Ik heb me ook moeten opwerken van straatvoetballer tot een wereldster."



"Als mensen hier binnen zijn geweest, denk ik dat ze zullen beseffen dat je niets zomaar krijgt in het leven", concludeert de ex-doelman.