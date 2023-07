Vive le Vélo over tandem Philipsen en Van der Poel "Kunnen samen genieten van het succes"

"Of ik Mathieu liever een lead-out zie rijden dan de eigenlijke sprint?", kreeg hij gisteren de vraag in Vive le Vélo. "Misschien wel. Het gevaar ligt misschien toch een tikkeltje lager."

Mathieu van der Poel over Jasper Philipsen

"Je moet ook het voorjaar in acht nemen, waar ze ook enorm veel steun aan elkaar hebben gehad."



Ook toen verkeerde het duo in topvorm. Van der Poel won Parijs-Roubaix, Philipsen werd knap tweede en sprong op alles wat bewoog.



"Die jongens zijn nu ook wat ouder en gaan beter met elkaar om. Ze kunnen samen van het succes genieten. Dezelfde renner hoeft niet altijd te winnen", aldus Adrie Van der Poel.



"Ik kan het goed vinden met Jasper", zei Mathieu van der Poel deze week nog in Vive le Vélo. "Het klikt tussen ons en dan is het net iets leuker. De kans op succes is ook groot. Als ik hem perfect loods, maakt hij het 8 keer op 10 af."