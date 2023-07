Nog een bekende naam erbij: ook coach Slaven Bilic trekt naar Saudi-Arabië

De 54-jarige coach is de zoveelste bekende voetbalnaam die naar het Midden-Oosten trekt. In het spoor van Karim Benzema, Ngolo Kanté en Roberto Firmino komen nu ook bekende coaches naar de Saudi Pro League.

Enkele dagen nadat Steven Gerrard zijn krabbel heeft gezet onder een contract bij Al-Ettifaq, tekent Slaven Bilic bij Al-Fateh.

Bilic, van 2006 tot 2012 bondscoach van Kroatië, is niet aan zijn proefstuk toe, want in het seizoen 2018-2019 stond hij aan het roer bij Al-Ittihad. Daar werd hij ontslagen nadat hij slechts 6 van zijn 20 wedstrijden had gewonnen.