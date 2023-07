Jasper De Buyst: "Strubbelingen met Caleb Ewan? Dat is een groot woord"

Na een val in het Baskische openingsweekend heeft Jasper De Buyst zijn werk voor sprinter Caleb Ewan nog niet optimaal kunnen uitvoeren.

Toeval of niet: zonder De Buyst kon Ewan zich telkens op het podium manoeuvreren.

De Australiër liet zich de voorbije weken meermaals kritisch uit over de sprintvoorbereiding van zijn Belgische loods.

Na de Elfstedenronde was er een opmerking over de timing, enkele dagen geleden formuleerde Ewan zijn gedachten nog scherper in een van onze kranten.

"Of er strubbelingen zijn?" De Buyst zuchtte lang en diep bij de start van de 7e etappe.

"Dat is een groot woord. Er is een artikel geweest in Het Laatste Nieuws en er zijn discussies geweest in het verleden, maar we zijn hier om ritten te winnen."

"Caleb kan zijn plan trekken en dat is een kwaliteit van hem, maar dat maakt - zoals hij zelf ook gezegd heeft - dat er net iets meer geluk bij komt kijken."

"Kijk naar Alpecin: Jasper Philipsen wordt afgezet door Mathieu van der Poel. Die heeft dan weinig geluk nodig", besloot De Buyst, bij wie het beter gaat met de pols.

"Ik heb de bergen goed overleefd", vulde Ewan nog aan. "Dat is een grote bonus tegenover de vorige jaren. Ik voel me goed."

"Alles moet nu eens samenvallen om te kunnen winnen. Vandaag volgt het cruciale punt op 3 kilometer van de finish. En Jasper is terug. Dat moet een grote hulp zijn."