Wout van Aert: "Goed dat gedrag van renners bestraft wordt als dat nodig is"

Onze ploeg kon gisteren na de finish niet spreken met Wout van Aert. Bij de start vanmiddag was er een herkansing.

"Ik liet me een beetje wegdrummen bij de rotondes richting het circuit", deed Van Aert zijn verhaal van de sprint dinsdag.

"Superjammer, want mijn ploeg zat heel goed vooraan. Als ik daar had gezeten, dan zou het een mooie kans geweest zijn."

"Je moet dan wat geluk hebben om nog op te schuiven, maar het zat niet helemaal mee."

Het was bijzonder hectisch. "Ik houd niet van dat duwen en trekken, ik vermijd liever die risico's. Ik ben blij dat ik recht kon blijven."

Ook in deze Tour wordt gediscussieerd over hoe de veiligheid verhoogd kan worden. Denk aan een kaartensysteem of de aanpassing van de 3 kilometerregel.

Van Aert: "Het blijft een moeilijke discussie. Als de laatste 10 kilometer niet meer belangrijk zijn... Het is een optelsom."

"Er moet over nagedacht worden. Maar ik vind het zeker al goed dat het gedrag van sommige renners bestraft wordt als dat nodig is."

Gisteren werd Mathieu van der Poel teruggezet in de uitslag.