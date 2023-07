Philipsen opnieuw in het vizier na val Jakobsen: "Hij weet af en toe niet wat hij doet"

Fabio Jakobsen had zijn zinnen gezet op de 4e etappe, maar de Europese kampioen van Soudal-Quick Step kwam niet aan sprinten toe. In de chaotische aanloop naar de slotkilometer ging de Nederlander tegen de vlakte.

Zijn landgenoot Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) zag het van dichtbij gebeuren en ziet winnaar Jasper Philipsen niet helemaal vrijuit gaan in het gewoel. Hij omschreef het incident bij de NOS als "een gevecht tussen Philipsen en Jakobsen".

"Het was een beetje tegen elkaar duwen. Philipsen weet af en toe niet wat hij doet en daardoor slaat Fabio vol op de grond."

"Soms zie je wel eens dat iemand wat expres doet, maar Philipsen weet niet dat hij dat doet. Hij doet het niet expres", aldus Van Poppel.

"Of het echt zijn fout is, wil ik niet zeggen, ik heb het in een flits gezien. Maar dat is ook het risico van het vak", besloot Van Poppel.

Patrick Lefevere nam de ploeg van Alpecin-Deceuninck niets kwalijk. "Met zoveel renners die risico's pakken, zijn er altijd valpartijen. Dat is onvermijdelijk met zoveel sprinters."