De olympische tickets op het EK U21 zijn uitgedeeld: deze 3 halvefinalisten gaan naar Parijs 2024

Een Europese titel en een olympisch ticket: dat stond er op het spel voor onze Belgische beloften tijdens het EK voetbal U21.

Vooral die tweede beloning deed bij de jonkies de ogen blinken, maar een pijnlijke exit in de groepsfase gooide roet in het eten bij Charles De Ketelaere en co.

Wie zijn koffers wél mag pakken voor Parijs 2024? De drie halvefinalisten: Spanje, Oekraïne en Israël - waar de Belgen nog met 0-2 van wonnen in hun laatste voorbereidingswedstrijd.

Ook Engeland staat in de halve finale, maar kan zich niet plaatsen omdat alleen Groot-Brittannië deelneemt aan de Spelen.