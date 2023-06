Belgische beloften tanken EK-vertrouwen in Israël met 2 goals van Raskin, coach is "heel tevreden"

Bekijk de Belgische goals:

Goals vallen na de rust

Tegen een zwak Israël was het vooral de bedoeling om eens een andere veldbezetting uit te proberen, om spelers matchritme te laten opdoen en om vertrouwen te tanken.



Dat is alle drie gelukt tegen een matig Israël, dat ook deelneemt aan het EK U21 en getraind wordt door een oude bekende, Guy Luzon (ex-Standard).



België hoefde zelfs niet goed (lees: met weinig tempo) te spelen om het verschil te maken. Met aanvoerder De Ketelaere voor rust begonnen de Belgen goed, maar ze zakten weg naarmate de wedstrijd vorderde: 0-0 bij de rust.



In en na de rust kwamen de vele wissels. Net als in de eerste helft begonnen de bezoekers goed, wat resulteerde in de openingsgoal van Raskin. De ingevallen Balikwisha duwde de bal laag voor vanaf links, de bal belandde in de kluts voor de voet van de Glasgow-middenvelder, die niet aarzelde.



Een dikke 10 minuten viel uit het niets de 2-0: vanaf links kwam de bal weer bij Raskin, die op de rand van de 16 uithaalde. Zijn schot week af en ging net naast de paal binnen.



Israël kon nooit een vuist maken, Descotte had in de slotfase de 0-3 aan de voet, maar was niet efficiënt genoeg.



Zondag reizen de Belgen naar Georgië, waar ze woensdag hun EK openen tegen Nederland. Dan zal het alvast beter moeten.