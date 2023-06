Belgische beloften hoeven Napoli-topspits Kvaratschelia niet te vrezen op EK

Kvaratschelia maakte indruk in zijn eerste seizoen in Italië: hij maakte prompt mee Napoli voor het eerst in 33 jaar kampioen en werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Serie A.



Hij zat in de U21-selectie van zijn land, maar past. "Na het langste seizoen uit mijn carrière is het moeilijk om een nieuw toernooi op zo'n hoog niveau te spelen op zo'n korte tijd", legde Kvaratschelia op Facebook uit.



"Ik focus me nu volledig op de 2 matchen van het Georgische eerste elftal tegen Cyprus en Schotland in de kwalificaties voor het EK in 2024." Die zijn op 17 en 20 juni.



Georgië opent zijn campagne bij de beloften op 21 juni tegen Portugal, alvorens België (24 juni) en Nederland (27 juni) partij te geven.