Reiskoffer van Mike Teunissen is nog steeds vermist: "Wat vers ondergoed zou fijn zijn"

"Nog niet, maar er komt schot in de zaak", lacht Mike Teunissen als hem gevraagd wordt of zijn koffer al terecht is.

De Nederlander van Intermarché - Circus - Wanty verliest zijn glimlach niet, maar het is best vervelend dat zijn valies met persoonlijke spullen al sinds de afreis naar Bilbao spoorloos is.

"Het komt wel vaker voor, maar het duurt nu al 5 dagen. Het is vrij ambetant in een grote ronde, zeker als niemand iets zegt. Je weet van niets. Ik bel elke dag en dat kost energie. Maar er is een lichtpuntje."

Het lijkt wel spannender dan de Tour. "Ja! Ik was gisteren meer bezig met die koffer dan met de rit. Maar nu ziet het er goed uit."

Zijn koersschoenen had Teunissen gelukkig in zijn handbagage gepropt. "Maar af en toe wat vers ondergoed zou ook fijn zijn. Ook mijn tandenborstel, gsm-oplader en hoofdkussen zitten in die koffer..."

Over naar het sportieve dan. Kopman Biniam Girmay zakte er gisteren snel door. "We wisten dat het lastig zou zijn. Vandaag wordt ook niet gemakkelijk. Maar als we er vooraf van uitgaan dat het niet zal lukken, is het ook niet goed, hé."