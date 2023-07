Oliver Naesen over Ben O'Connor: "Het oogt stuntelig, maar is geen taalprobleem"

"Ben heeft zijn motor wat opgeblazen om terug te komen. Als het zo warm en vochtig is als gisteren, zoals op het BK, dan heb je maar één cartouche. En die heeft hij daar afgeschoten."

"Elke seconde die je verliest, is te veel. Voor het eindklassement maakt het niet zoveel uit, wel voor je vertrouwen en je positionering. Dan is het iets moeilijker strijden in de volgende ritten."

"Hij moest stoppen op een klimmetje omdat hij met iemand in elkaar gehaakt was", legt Oliver Naesen uit. "Hij was teleurgesteld."

Na zijn sterke Dauphiné werd Ben O'Connor getipt als een man voor het podium, maar zijn start was niet meteen een schot in de roos.

Ben (O'Connor) moest gisteren even stoppen nadat hij in iemand gehaakt was. Hij was teleurgesteld, maar voor het eindklassement maakt het niet zoveel uit.

O'Connor rijdt als Australiër in een Franse ploeg. In de Netflix-docu zag het er allemaal wat bizar uit. De ploegleiding van AG2R Citroën Team leek niet dezelfde taal te spreken, in alle betekenissen van de uitdrukking.

"Het ziet er op Netflix onhandiger uit dan het is. Hij verstaat alles in het Frans en hij kan zich ook uitdrukken, met dat Australisch accent weliswaar. Het is grappig, maar er is geen communicatieprobleem."

"Als Ben vermoeid is, dan heeft hij minder zin om alles te vertalen in zijn hoofd. Dat komt stuntelig over, maar het valt mee."

"Ik lig met hem op de kamer. Het is logisch dat het na de ritten leuker is om in je eigen taal te praten."

Naesen zelf was tevreden over zijn eerste dag. "Ik kon hem bij de eerste tien afzetten aan de voorlaatste klim. Dat vinkje kon ik dus al zetten en daar was ik blij mee."