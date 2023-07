Kwakkelvorm Van den Bergh blijft duren: Van Duijvenbode smeert hem whitewash aan in Duitsland

Rond Nieuwjaar schitterde Van den Bergh (PDC 10) nog op het WK, waar hij een historische halve finale haalde, maar sindsdien krijgt onze landgenoot de trein maar moeilijk op de rails.

Op de UK Open was er met een halvefinaleplaats nog een uitschieter, maar verder is het voorlopig wisselvalligheid troef bij Dancing Dimi. Dat zette hij dit weekend op de European Darts Open in het Duitse Trier nog eens in de verf.

Zaterdag wipte hij met een uitstekende prestatie en een 99-average de Duitser Pietreczko in de eerste ronde, maar zondag was het alweer een pak minder.

In de achtste finale tegen het Nederlandse cultfiguur Dirk van Duijvenbode kwam Van den Bergh er niet aan te pas. Van Duijvenbode (PDC 11) ging meteen door de worp van onze landgenoot en maakte daarna brandhout van zijn tegenstander.

Met een gemiddelde van 107 smeerde hij Van den Bergh een 6-0-nederlaag aan, een "whitewash" in het vakjargon. Vorig jaar was Dancing Dimi in Trier nog goed voor de finale, die hij verloor van Michael van Gerwen.