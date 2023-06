WK darts: Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts doen Wales wankelen, maar vergeten te finishen

clock 20:19 20 uur 19. Werpt Duitsland zich voor eigen publiek naar de finale? . Daarvoor moeten Gabriël Clemens en Martin Schindler wel voorbij Schotland. Bij Schotland zijn Peter Wright en Gary Andersson aan de slag. Taaie klanten. . Werpt Duitsland zich voor eigen publiek naar de finale? Daarvoor moeten Gabriël Clemens en Martin Schindler wel voorbij Schotland. Bij Schotland zijn Peter Wright en Gary Andersson aan de slag. Taaie klanten.

clock 19:55 19 uur 55. Jonny Clayton knikkert de Belgen uit het toernooi: 8-7. Alweer een beslissende leg en alweer spanning tot de laatste worp. Daar waar Gerwyn Price twijfelde, doet Jonny Clayton waarvoor hij gekomen is: het afmaken. De Belgen hebben gestreden, maar gaan er eervol uit. . Jonny Clayton knikkert de Belgen uit het toernooi: 8-7 Alweer een beslissende leg en alweer spanning tot de laatste worp. Daar waar Gerwyn Price twijfelde, doet Jonny Clayton waarvoor hij gekomen is: het afmaken. De Belgen hebben gestreden, maar gaan er eervol uit.

clock 19:52 19 uur 52. 7-7! De eerste poging op de dubbel is goed voor Van den Bergh. Voor de derde keer op een rij gaan de Belgen naar een decider. . 7-7! De eerste poging op de dubbel is goed voor Van den Bergh.



Voor de derde keer op een rij gaan de Belgen naar een decider.

clock 19:51 19 uur 51. De Belgen leven nog.

clock 19:50 19 uur 50. 7-6 voor Wales. Alles of niets nu. Ondanks de lichte aarzelingen van Gerwyn Price, staat Wales toch op 1 lag van de finale. Het is van moeten nu. . 7-6 voor Wales. Alles of niets nu Ondanks de lichte aarzelingen van Gerwyn Price, staat Wales toch op 1 lag van de finale. Het is van moeten nu.

clock 19:48 19 uur 48. Het staat gelijk: 6-6. "Back in the game", zegt Matthias De Vlieger. Mooie finish van Van den Bergh op de dubbel 11. . Het staat gelijk: 6-6 "Back in the game", zegt Matthias De Vlieger. Mooie finish van Van den Bergh op de dubbel 11.

clock 19:46 19 uur 46. Wales blijft aarzelen, Huybrecht doet het alweer: 6-5. De eigen leg behouden is nu cruciaal . Wales blijft aarzelen, Huybrecht doet het alweer: 6-5 De eigen leg behouden is nu cruciaal

clock 19:43 19 uur 43. Price is genadig, Huybrechts profiteert: 6-4. Gerwyn Price mist op dubbel 10. En dat is niet naar zijn gewone doen in deze match. Huybrechts blijft wel koelbloedig en blaast de Belgen weer wat leven in. . Price is genadig, Huybrechts profiteert: 6-4 Gerwyn Price mist op dubbel 10. En dat is niet naar zijn gewone doen in deze match. Huybrechts blijft wel koelbloedig en blaast de Belgen weer wat leven in.

clock 19:40 19 uur 40. Jonny Clayton in de war, Price raapt de steek op. Clayton vergist zich van vakje. In plaats van 16, mikt hij zijn pijl in het vakje van de 7. Hij is even de weg kwijt. Maar Price raapt de steek op. Wales stoomt door naar 6-3. Nog 2 legs en ze staan in de finale. . Jonny Clayton in de war, Price raapt de steek op Clayton vergist zich van vakje. In plaats van 16, mikt hij zijn pijl in het vakje van de 7. Hij is even de weg kwijt. Maar Price raapt de steek op. Wales stoomt door naar 6-3. Nog 2 legs en ze staan in de finale.

clock 19:39 19 uur 39. De Belgen leven op hoop: 5-3. Ook Gerwyn Price laat een finish liggen. En daar kan Huybrechts van profiteren. België komt terug tot 5-3 en dus is er nog hoop. Een sprankeltje . De Belgen leven op hoop: 5-3 Ook Gerwyn Price laat een finish liggen. En daar kan Huybrechts van profiteren. België komt terug tot 5-3 en dus is er nog hoop. Een sprankeltje

clock 19:38 19 uur 38. Het zal beter moeten na de break.

clock 19:37 19 uur 37. Scorend vermogen in het voordeel van Wales. Met een scorend vermogen van 102 toont Wales dat hun scorend vermogen een pak hoger ligt. De Belgen laten ook veel meer passages zonder triple score noteren. Dan weet je dat het moeilijk wordt.. . Scorend vermogen in het voordeel van Wales Met een scorend vermogen van 102 toont Wales dat hun scorend vermogen een pak hoger ligt. De Belgen laten ook veel meer passages zonder triple score noteren. Dan weet je dat het moeilijk wordt..

clock 19:36 19 uur 36.

clock 19:34 19 uur 34. Pauze. 10 minuutjes rust. Kunnen de Belgen vertrouwen tanken in de coulissen? Het zal nodig zijn tegen die beresterke Wales. . Pauze. 10 minuutjes rust Kunnen de Belgen vertrouwen tanken in de coulissen? Het zal nodig zijn tegen die beresterke Wales.

clock 19:32 19 uur 32. Wales loopt steeds verder uit: 5-2. Price en Clayton zetten ook in de legs de Belgen steeds meer op achterstand. In de laatste leg stonden ze zelfs geen poging op de dubbel meer toe. Is de kloof definitief? . Wales loopt steeds verder uit: 5-2 Price en Clayton zetten ook in de legs de Belgen steeds meer op achterstand. In de laatste leg stonden ze zelfs geen poging op de dubbel meer toe. Is de kloof definitief?



clock 19:29 19 uur 29. Clayton aarzelt niet: 4-2. Kim Huybrechts staat er. Hij gooit eerst een 180 en daarna een 140. Maar op de finish loop het mis voor zowel Van den Bergh als Huybrechts. Clayton daarentegen is vastberaden. De Belgen verliezen een eerste eigen leg. . Clayton aarzelt niet: 4-2 Kim Huybrechts staat er. Hij gooit eerst een 180 en daarna een 140. Maar op de finish loop het mis voor zowel Van den Bergh als Huybrechts. Clayton daarentegen is vastberaden. De Belgen verliezen een eerste eigen leg.

clock 19:27 19 uur 27. Wales blijft ongenaakbaar op de eigen legs. 3-2. Kan België alweer aanklampen? . Wales blijft ongenaakbaar op de eigen legs 3-2. Kan België alweer aanklampen?

clock 19:26 19 uur 26. Is Gerwyn Price nerveus? 2-2. Het is bekend dat hij al eens een pijl uit zijn handen laat glippen, maar nu lost hij er 2 in 1 beurt. Intussen maakt Huybrechts het af. De Belgen behouden hun leg en het blijft 2-2. . Is Gerwyn Price nerveus? 2-2 Het is bekend dat hij al eens een pijl uit zijn handen laat glippen, maar nu lost hij er 2 in 1 beurt. Intussen maakt Huybrechts het af. De Belgen behouden hun leg en het blijft 2-2.

clock 19:24 19 uur 24. 2-1 voor Wales. Huybrechts probeerde nog aan te klampen met een mooie 180, maar Price aarzelt niet op dubbel 4. . 2-1 voor Wales Huybrechts probeerde nog aan te klampen met een mooie 180, maar Price aarzelt niet op dubbel 4.