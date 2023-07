Jago Geerts heerst in Indonesische Lombok en klauwt terug in WK-strijd

Geerts, tweede in het WK MX2 in 2020, 2021 en 2022, pakte zijn eerste Grand Prix-zege sinds Portugal op 30 april en zijn vierde van het seizoen (hij won ook in Argentinië en Sardinië).

Geerts won het eindklassement op zijn Yamaha voor de Italiaanse WK-leider Andrea Adamo (KTM), die 2e in de eerste manche en 3e in de tweede was. De Duitser Simon Laengeldfelder (Gasgas), 5e en 2e, maakte het podium compleet.

Na een periode van ellende is Jago Geerts weer helemaal terug. De 23-jarige Belg won zondag beide manches van de GP van Lombok, de 11e van de 19 manches in het WK MX2.

Geerts knabbelt aan WK-achterstand

Geerts brak in mei zijn pols tijdens de kwalificaties van de GP van Frankrijk, toen hij aan de leiding stond in het kampioenschap. Twee GP's later keerde hij terug in Duitsland, op 11 juni.



Liam Everts (KTM), 6e en 4e in de manches, eindigde zondag als vijfde, Lucas Coenen (Husqvarna) werd 7e (7e, 5e). Sacha Coenen (KTM) eindigde op de 12e plaats, net als in de twee races van de dag.



In de WK-tussenstand blijft Adamo stevig op de eerste plaats staan, ondanks het feit dat hij dit seizoen nog geen enkele ronde kon winnen. Hij heeft 488 punten, 26 meer dan de Fransman Thibault Benistant (Yamaha), die slechts 9e was in Lombok.



De Nederlander Kay de Wolf is derde (452) en Geerts vierde (441). Everts is vijfde (420), Lucas Coenen is zevende (346) en Sacha Coenen 15e (112). De 12e GP van het seizoen vindt plaats in Tsjechië.