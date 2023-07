Is Laurens De Plus de ideale versterking voor klimkern rond Remco Evenepoel? "We zien wel"

Hij was een opvallende gast op de eerste editie van de R.EV Ride, de trainingsrit van Remco Evenepoel met zijn supporters: Laurens De Plus. De renner van INEOS Grenadiers heeft een uitstekende Giro achter de rug en bouwt nu weer op.

"Remco had gevraagd om mee te rijden", zegt De Plus. "En er stond op mijn planning een training van 5 uur, dus het kwam goed uit." De Plus moest wel het wiel van Evenepoel lossen, toen die even doortrok op de Muur van Geraardsbergen.

Toeval is het niet dat De Plus van de partij was in Schepdaal en omstreken. "Remco en ik wonen 10 kilometer van elkaar. Als hij niet in het buitenland zit, dan trainen we regelmatig samen rond Geraardsbergen of drinken een koffie samen."

Na enkele moeilijke jaren maakte De Plus vooral in de Giro weer indruk bergop. De Belg is einde contract bij INEOS en zou dus een ideale versterking zijn voor de klimkern rond Remco Evenepoel. De rekensom is snel gemaakt.

"Remco zou toch een goeie ploegmaat zijn?", probeerde onze reporter, maar DE Plus liet niet in zijn kaarten kijken en bleef op de vlakte. "Inderdaad, we zien wel."