Evenepoel: "Het doet me niet zoveel dat ik de Tour niet rijd, het is een extra motivatie"

Het was zaterdag een drukke dag voor Remco Evenepoel. Eerst trok hij met zijn fans op tocht doorheen het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen, tussendoor regelmatig stoppend voor een selfie of handtekening met een fan.



Na de rit van 160 kilometer ruilde Evenepoel zijn wieleroutfit voor gewone (regenboog)kleren om in zijn eigen Schepdaal een hindernissenparcours af te leggen, samen met enkele kinderen van de R.EV Brussels Cycling Academy.

"Deze regio staat vooral bekend om het voetbal en rugby", vertelde Evenepoel op de persconferentie na het evenement. "Ik dacht: zou het niet leuk zijn als er in mijn geboortestreek iets meer aan wielrennen werd gedaan?"

"Ik dacht eraan een klein ploegje op te richten, maar dat was te 'gemakkelijk'. Ik wou iets betekenisvollers doen." Het idee van de R.EV Brussels Cycling Academy was geboren.

"Het is eerder een sociaal project. We willen kinderen die de middelen niet hebben toch op de fiets krijgen. Het ultieme doel is om een jongen én een meisje uit onze academie op het WK wielrennen in Brussel, in 2030, te krijgen."