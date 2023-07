Sven Nys verkende de Côte de Pike: "Het is geen Muur van Hoei"

De Côte de Pike krijgt nog net niet de vedettestatus van de Mont Ventoux of Alpe d'Huez, maar de scherprechter in de eerste etappe van de Tour de France boezemt schijnbaar angst in en verdeelt de meningen. Is het iets voor klimmers, punchers of sterke beren? Sven Nys nuanceert, maar heeft wel een duidelijke favoriet.