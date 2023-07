Pello Bilbao eert ploegmaat Gino Mäder met actie voor het goede doel

Gino Mäder was een zeer talentvolle renner, maar de Zwitser was ook naast de fiets een voorbeeld.

Liefdadigdheid lag Mäder na aan het hart. In de Vuelta waarin hij 5e werd, zette hij een actie op poten voor Afrika. Voor elke renner die hij in elke etappe klopte, ging 1 euro naar een herbebossingproject. Mäder zamelde 4.529 euro in.

Ploeggenoot Pello Bilbao treedt nu in zijn voetsporen. Bilbao zal geld inzamelen voor een organisatie die zich inzet om ontbost land in Afrika te kopen en dat opnieuw te beplanten.

Bilbao wil 1 euro doneren voor iedere renner die achter hem finisht in de etappes in de Tour.