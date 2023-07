Diabetes en stempel van supertalent draagt hij met zich mee: wie is 1e Anderlecht-aanwinst Kasper Dolberg?

Voormalig tienertalent zoekt een thuis. Kasper Dolberg (25) werd in zijn beginjaren bij Ajax naar voren geschoven als "de nieuwe Ibrahimovic", maar vecht nog steeds om die verwachtingen in te lossen. Sinds kort ook met de diagnose van diabetes in zijn achterhoofd. Waarom het eeuwige ijskonijn zijn glimlach bij Anderlecht zou kunnen (her)ontdekken.

De Deense invasie bij Anderlecht blijft duren. Trots stelden Brian Riemer en Jesper Fredberg gisteren hun eerste transfer van de zomermercato voor, niet toevallig een landgenoot: Kasper Dolberg.

Een naam die bij vele voetbalfans meteen een belletje doet rinkelen. Al zal dat bij minstens evenveel mensen ergens in hun achterhoofd weerklinken. "Wie kent er Dolberg nu niet? Het is een fantastische speler, met een mooie toekomst voor zich", wist ook Jürgen Klopp nog te vertellen in 2017.

Ik zag het al na amper drie minuten: dit is de nieuwe Zlatan. Jeugdcoach Gary Vink (Ajax)

Inmiddels 6 jaar later is er heel wat veranderd.

De Deense spits was toen nog "the next big thing" in de spits bij Ajax, maar is ondertussen al jaren van het internationale voorplan verdwenen. De gerenommeerde Deense scout John Steen Olsen - die (niet toevallig) ook Zlatan Ibrahimovic in zijn portefeuille had zitten - klopte in 2015 op de deur van Marc Overmars, toen Directeur Spelerszaken bij Ajax. In de aanbieding: een 1,87 meter lange spits. Genaamd: Kasper Dolberg. "Ik herinner me nog dat ik na de training tegen Marc zei: deze moet je meteen binnenhalen. Een betere zul je niet vinden", vertelde jeugdtrainer Gary Vink aan Sport/Voetbalmagazine over de eerste oefensessie van Dolberg in Amsterdam.

"Ik zag het al na amper drie minuten: dit is een nieuwe Zlatan."

Het brandmerk was op het toptalent gezet.

Oké, de sportieve gelijkenissen op het veld waren treffend: groot, snel, sterk, poeier in de benen en ook nog eens behendig met de bal aan de voet. Toch kon het contrast naast de lijnen niet groter zijn. Een zwart-wit-vergelijking die niet bij hun uiterlijke verschijning bleef. Dolberg is een man van weinig woorden. Een einzelgänger. "Als hij zich kan verstoppen, dan doet hij dat. Hij wil nooit opvallen", vertelde zijn vader ooit aan de NOS. Zelfs na doelpunten blijft de koele Deen steevast rustig: soms een grijns, zelden een glimlach. Steeds loopt hij stoïcijns naar zijn eigen helft terug.

Shadow Game

Zijn bescheidenheid zorgde dan ook voor een stijlbreuk in Amsterdam, waar toptalenten - zoals een Noa Lang toen - niet op hun mondje gevallen waren. Hij was een buitenbeentje in de jeugdacademie. Maar zolang de doelpunten bleven komen, werd Dolberg als koele killer in de Amsterdamse armen gesloten. En of die doelpunten kwamen ... De cijfers van zijn eerste seizoen (2016-2017) bij de hoofdmacht van Ajax: 23 goals en 8 assists in amper 48 wedstrijden. Zo schopte de 19-jarige de Ajacieden met 8 doelpunten ook tot in de finale van de Europa League. Het mag gezegd: Zlatanesk.

Lang duurde het dan ook niet of de topclubs liepen de deur in Amsterdam plat voor de scorende tiener.

Maar zelfs een bod van 50 miljoen vanuit het prinsdom Monaco overtuigde Overmars niet om te cashen. Hongerig naar een nieuwe succescampagne in de Champions League - zoals die met Frenkie de Jong en co - hielden de Ajacieden "King Kasper" lekker in Amsterdam.

Sterker nog: naast Dusan Tadic haalde de club ook nog eens Klaas-Jan Huntelaar binnen om te wedijveren om de nummer 9-positie.

In een veilige omgeving kan Kasper het beste functioneren. Collega-international Simon Kjaer

Maar in die hyperconcurrentiële omgeving - na een seizoen waarin alles vanzelf leek te gaan - gedijde Dolberg duidelijk niet. De Deen bevond zich meer op de bank dan in de basis, moest afrekenen met een pak blessures en kwam maar aan 6 en 11 competitiedoelpunten in de seizoenen nadien.



En wanneer hij dan scoorde én hij - zoals hij dat al jaren deed - droogjes terug naar zijn eigen helft liep, werd hij door zijn eigen supporters niet meer geroemd om zijn "onverstoorbaarheid". Integendeel. Zijn koelheid werd plots als kilheid weggezet. "Emotieloos", klonk het vaak hard over de voormalige publiekslieveling.

Een eigenschap die hem ook in de concurrentiestrijd met een autoriteit als Huntelaar parten begon te spelen. Want zelf op de tafel slaan ... Dat deed de schuchtere spits natuurlijk niet. Zo bleef hij in de schaduw wegkwijnen.

Een vertrek was uiteindelijk onvermijdelijk geworden. Zelfs toen Nice 20 miljoen - minder dan de helft van zijn eerdere prijskaartje - bood, liet Overmars zijn voormalige supertalent gewoon gaan.



Diabetes en Deense duidelijkheid in BXL

Aan de Côte d'Azur herleefde Dolberg wel even. In zijn eerste seizoen vond hij opnieuw vlot de weg naar doel en werd hij zelfs verkozen tot beste speler van Nice. Maar al snel staken dezelfde (kinder)ziekten de kop op, want ook daar kon hij het jaar na de doorbraak niet bevestigen. Uitleenbeurten aan Sevilla en Hoffenheim brachten evenmin redding. Thuis voelde hij zich er naar eigen zeggen nooit. De enige uitschieters die hij had, waren bij de nationale ploeg van Denemarken. Denk maar aan het EK van 2021, waar hij 3 keer in 4 wedstrijden scoorde. "In een veilige omgeving kan Kasper het beste functioneren. Dan is hij op zijn sterkst", vertelde collega-international Simon Kjaer.

En dat is nu net wat Anderlecht te bieden heeft voor de zoekende nummer 9. In Brussel zal de aanvaller een beetje thuiskomen. Met het Deense duo Jesper Fredberg en Brian Riemer treft Dolberg er twee landgenoten aan het roer. Die hem kennen en openlijk vertrouwen geven. En een fikse concurrentiestrijd? Die lijkt Dolberg - in het niemandsland op de spitsenpositie bij paars-wit - niet meteen te moeten voeren. Het vertrek van Slimani heeft er immers een ferme krater achtergelaten.

Ik twijfelde zelfs even of ik verder zou kunnen voetballen. Kasper Dolberg