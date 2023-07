Anderlecht heeft toptarget Kasper Dolberg beet: "Ik voel dat hier iets te winnen valt"

Anderlecht vertrekt morgen op stage naar Oostenrijk met een extra speler op het vliegtuig. De Brusselaars flirtten al even met Kasper Dolberg en nu is de deal ook rond. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen in het Lotto Park.

De aanvaller groeide bij Ajax uit tot een revelatie op amper 17-jarige leeftijd. Met twee doelpunten in de halve finales van de Europa League tegen Lyon veroverde hij snel de harten van de Amsterdammers.

De beloftevolle start kreeg evenwel geen vervolg en de Deen zat vaker op de bank dan hem lief was. Na vier seizoenen verkaste hij in 2019 naar het Franse Nice. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij Sevilla en Hoffenheim.

Anderlecht was na het vertrek van Islam Slimani dringend op zoek naar versterking voor de voorhoede. Niet toevallig kwamen CEO of Sports Jesper Fredberg en coach Brian Riemer uit bij een landgenoot.

Op 22 juli speelt Dolberg bij de galamatch van Anderlecht tegen Ajax meteen tegen zijn ex-club. "Ik heb het gevoel dat hier iets te winnen valt", sprak de Deen bij zijn voorstelling.

"Ik scoor graag, dus dat is mijn doel als ik speel. Jesper en Brian hebben me goede dingen verteld over de club, ik heb er een goed gevoel bij. Het was niet zo'n moeilijke beslissing. Ik pas binnen dit project. Ik ben hongerig om hier te winnen."