De fans ongerust, het bestuur sust: maar waar blijft de eerste zomeraanwinst van Anderlecht toch?

Antwerp: Ondrejka en Lammens - twee grote talenten. Racing Genk: Fadera en Kayembe - interessante profielen. Union: al vijf aanwinsten. Club Brugge: Thiago, Skoras en Barbera - drie toptargets. KAA Gent: onder meer Watanabe en Gerkens. Maar wat met Anderlecht? Als enige topclub stelde paars-wit nog geen enkele nieuwe nieuwkomer voor. Toch wat vreemd, want vorig seizoen verkondigde CEO Jesper Fredberg na de moeilijke wintermercato met veel gemiste targets dat er in de zomer doorgepakt zou worden. De naakte vaststelling is dat er tot dusver geen enkele nieuwkomer is gestrikt. Integendeel. Meevaller Islam Slimani lijkt niet te blijven en Lior Refaelov keerde terug naar Israël. En dat exact 31 dagen voor de seizoensopeners tegen Union...

Lijst met targets

Wat het nog frappanter maakt: aan transfergeruchten was er de voorbije weken geen gebrek.



Een lijst met een tiental potentiële targets lekte naar buiten via de kranten. Daarop prijkten namen als Louis Patris (OHL), Luiz Vazquez (Boca Juniors) en de Deense spits Kasper Dolberg (ex-Ajax en Nice). Tot dusver liepen de dossiers steeds vast. Naar verluidt omdat de voorstellen van Anderlecht niet toereikend waren. Het toont aan dat paars-wit hoog mikt, maar niet ten koste van alles. Bij de Argentijnse middenvelder Santiago Hezze hetzelfde verhaal. Transfergoeroe Fabrizio Romano meldde zijn komst, maar moest vijf dagen later zijn kar keren "omdat de deal afsprong op persoonlijk vlak".



Is het wachten op de centen van Bart Verbruggen, die na het EK voor beloften richting Brighton trekt?

Het uitblijven van transfers was zaterdag trouwens hét gespreksonderwerp bij de fans van Anderlecht in Oudenaarde, waar de recordkampioen zijn eerste oefenmatch afwerkte.

Ondanks de 0-5-zege tegen de club uit 2e Amateur A klonk er veel gemor langs de zijlijn: "Je mag hier zelfs Pep Guardiola zetten: met deze kern speel je geen kampioen. Er moeten serieuze versterkingen komen."

CEO Jesper Fredberg kon niet anders dan de aanwezig fans even te kalmeren met een geruststellende boodschap. Dat deed hij ook vorige week al tegenover de aanwezige media op de voorstelling van de nieuwe kalender: "We moeten een team bouwen waar we trots op kunnen zijn en leggen een nieuwkomer alleen vast als we overtuigd zijn dat hij beter is dan wat we al hebben in onze ploeg", vertelde hij toen aan HLN. "Maar Anderlecht zal klaar zijn als de competitie begint."

Jesper Fredberg ging zaterdag in dialoog met de fans.

Geruste Riemer

Dat denkt ook Brian Riemer, het andere deel van de Deense tandem.



"Het is nog veel te vroeg om over onze ploeg te praten", aldus de coach zaterdag. "Dit is niet de ploeg waarmee we aan de competitie zullen beginnen. Er zullen spelers vertrekken en er zullen spelers aangetrokken worden. Ik focus op wie hier is en ik zal ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de competitiestart." Paul Van Himst - eveneens aanwezig in Oudenaarde - leek het te geloven: "Er is nog tijd. En Marc Coucke zei dat er nog transfers komen. Dat zal waarschijnlijk wel kloppen, hij zal het wel weten."

We zullen exact staan waar we moeten staan wanneer de competitie begint. Brian Riemer