Oefenmatchen JPL: Emond sleept gelijkspel uit het vuur voor Standard

Emond behoedt Standard voor nederlaag. Standard sluit zijn voorbereiding af met een gelijkspel tegen de Franse club Metz: 2-2. Metz kwam al in het openingskwartier op voorsprong. De 19-jarige middenvelder Rayan Berberi trapte Standard na de rust weer langszij. Metz scoorde opnieuw en leek de wedstrijd te gaan winnen, maar de ingevallen spits Renaud Emond vermeed in het slot alsnog de nederlaag.



Prestigieuze zege voor RWDM. RWDM heeft in zijn laatste oefenmatch, tegen Lyon, laten zien dat het helemaal klaar is voor zijn comeback op het hoogste niveau. Zakaria El Ouahdi tekende voor het enige doelpunt van de match. De Fransen speelden allerminst met hun B-ploeg, want onder meer Clinton Mata (net overgekomen van Club Brugge), Tolisso, Lacazette en Tagliafico stonden aan de aftrap. Basisopstelling RWDM: Defourny, Heris, Klaus, Le Joncour, Abner, Del Piage, De Sart, Gécé, El Ouahdi, Dailly en Biron





Gelijkspel voor Charleroi tegen Vallecano. Charleroi heeft Rayo Vallecano, de nummer 11 van de Primera Division vorig seizoen, in bedwang kunnen houden. De Spanjaarden kwamen nochtans snel op voorsprong, maar een penalty van Ilaimaharitra zorgde opnieuw voor evenwicht in de stand, een score die tot het laatste fluitsignaal bleef staan. Startopstelling Charleroi: Koffi, Knezevic, Andreou, Boukamir, Zorgane, Heymans, Ilaimaharitra, Rogelj, Mbenza, Stulic, Ntelo





Westerlo klopt Willem II. Westerlo kan met een laatste oefenzege onder de gordel naar de start van de competitie toeleven. Willem II had na 20 minuten al 2 goals geslikt, van Erdon Daci en Mathias Fixelles. De Tilburgers groeiden nadien wel in de match en konden in de 2e helft toch een verdiende tegengoal maken.

KV Kortrijk rekent af met Volendam. KV Kortrijk heeft thuis tegen het Nederlandse Volendam gewonnen. De West-Vlamingen kwamen al snel op achterstand, maar kwamen na 20 minuten langszij dankzij een doelpunt van Mbayo. Die lag na de rust opnieuw aan de basis van een doelpunt. De winger ontdeed zich van zijn verdediger en bediende Bruno in de zestien. Die maakte er 2-1 van.

Union wint van Valenciennes. Union heeft een zuinige overwinning geboekt tegen het Franse Valenciennes. De ploeg uit de Franse tweede klasse ging onderuit dankzij een doelpunt van Elton Kabangu. De 25-jarige Belg, met een verleden bij Willem II is een nieuwe aanwinst van de Brusselse ploeg.

Standard verliest zwaar van Franse derdeklasser. Daags na de fandag en het 1-1 gelijkspel tegen Hertha Berlijn heeft Standard, met een volkomen nieuwe ploeg, een 1-4 nederlaag geleden in een vriendschappelijke match tegen Red Star FC, dat in de Franse derde afdeling aantreedt. Cheikh Ndoye verschalkte in de 12e minuut Henkinet met het hoofd voor de 0-1. Op het halfuur verdubbelde Red Star de voorsprong. Minder dan vijf minuten later verzuimde Brahim Ghalidi om de Rouches vanaf de strafschopstip opnieuw in de match te brengen. Met zijn tweede goal van de namiddag zorgde Ndoye voor de 0-3. Ivann Botella, ex-RWDM, lukte een vierde treffer voor de Parijzenaars. In het slot zorgde Léandre Kuavita, een jonge speler van SL16 FC, voor de eerredder.



Cercle verliest zwaar van Rijsel. Cercle Brugge is vanmiddag zwaar de boot ingegaan tegen Rijsel. De Franse ploeg kon maar liefst zeven keer scoren. 4 van de treffers kwamen van oude bekende Jonathan David, die een aantal jaren geleden nog voor KAA Gent speelde. Na minder dan een halfuur stond het al 3-0 voor de Fransen. Denkey kon nog temperen met twee doelpunten, maar na de rust bleef Rijsel de betere ploeg en kon het de score nog uitdiepen.