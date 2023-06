Mathijssen scherp voor ref die "droom afpakte" met penalty: "De gedachte zat al vooraan in zijn fluit"

De stormloop richting de ref na het eindsignaal zei genoeg.

De volledige Belgische ploeg voelde zich bekocht na de strafschopfout op het einde van de wedstrijd. "Het is super pijnlijk als je op zo'n manier moet loslaten", zei coach Jacky Mathijssen.

Ook de niet-gefloten strafschopfout op Balikwisha van zaterdag is blijven hangen bij de trainer. "Als je ziet wat we ook de voorbije wedstrijd hebben meegemaakt tegen de thuisploeg... Ik zit in met de jongens, want zij hebben getoond dat ze kunnen wedijveren met de beste ploegen van Europa."

"Maar dat was duidelijk niet de bedoeling van de arbitrage."