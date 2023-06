Onbegrip en ongeloof over discutabele penaltyfout van Debast: "Het moest een bepaalde richting uit"

Het ongeloof stond in zijn ogen te lezen.



Zeno Debast besefte pas wat er gaande was toen de scheidsrechter in minuut 87 plots een gele kaart onder zijn neus duwde. Met een elleboogje had de Anderlecht-verdediger zijn tegenstander even de doorgang belet.

Voor de ref genoeg om een dodelijke penalty toe te kennen.

"Het begint eigenlijk al bij het slecht werken van de bal door Debast", zag Imke Courtois in de studio.



"Hij wil ruimte maken en Vandevoordt beschermen. Volgens mij niet bewust richting het gezicht van de speler, want die zag Debast niet echt aankomen. Alleen is het niet verstandig om je armen daar heel breed te maken. Laat ons ook eerlijk zijn: de ref floot heel veel kleine foutjes."

Arnar Vidarsson sloot zelfs af met een opmerkelijke uitspraak: "Je zag dat het een bepaalde richting moest uitgaan."