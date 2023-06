Het eindoordeel voor de Belgische beloften: "Twee grote teleurstellingen, maar ook UEFA moet les trekken"

Niet gewonnen, veel gevloekt en al snel naar huis. Het EK in Georgië en Roemenië is niet geworden wat de Belgische beloften ervan verwacht hadden. Waar liep het mis? Onze commentator Stef Wijnants geeft zijn eindoordeel.

Vooraf droomden sommige jonge Duivels van het allerhoogste, bondscoach Jacky Mathijssen was bescheidener en wilde na 16 jaar nog eens een EK-match winnen.



De ontnuchterende vaststelling is dat zelfs dat laatste niet gelukt is voor de Belgische beloften. "En dus mag je zeker spreken van een grote ontgoocheling", aldus onze commentator Stef Wijnants, die vooral voorin het schoentje zag wringen. "Het woord dat dit EK voor mij samenvat, is inefficiëntie. Onze aanvallende talenten die afzakten van de A-ploeg, hebben ons niet naar een hoger niveau kunnen tillen. Integendeel." Wijnants kan niet anders dan benoemen dat het rendement van Charles De Ketelaere en Loïs Openda veel te laag was. "De Ketelaere was veel te weinig beslissend aan de bal", zag hij. "Ik vond hem zelfs doorheen het toernooi steeds minder worden. Tegen Nederland speelde hij best een goeie match, maar tegen Georgië liet hij na om zijn moment te pakken en ook tegen Portugal was het te weinig."

Misschien hebben we onszelf iets te veel gefocust op die jongens van de A-ploeg. Stef Wijnants

Vreemd genoeg vond ook Openda de weg naar doel niet tijdens dit EK. "Je kon hem geen gebrek aan inzet verwijten - hij heeft keihard gewerkt. Alleen waren er ook veel slechte passes en controles. Plus de gemiste kans tegen Nederland en zeker die gisteren tegen Portugal... Als topspits moet je die gewoon afmaken." "Misschien hebben we onszelf iets te veel gefocust op die jongens van de A-ploeg. Met die erbij zouden we het wel redden, dachten we. Maar onze sleutelspelers voorin bleken niet in vorm te zijn, Balikwisha was wellicht nog de beste. Bovendien waren de alternatieven beperkt."

Een les voor de UEFA

Deels om die reden vindt Wijnants dat bondscoach Jacky Mathijssen weinig te verwijten viel op dit toernooi. "Je kon weinig aanmerken op zijn opstellingen", oordeelt onze commentator. "Bovendien stuurde Mathijssen goed bij tegen Nederland. En uiteindelijk was het geleverde spel ook verre van slecht, maar de Duivels hebben in alle groepsmatchen gewoon hun momenten niet genomen. Daardoor hebben ze dit onheil over zichzelf afgeroepen."

Als je dit toernooi internationaal uitzendt en wil dat het waarde krijgt, dan kan je niet meer zonder de VAR. Stef Wijnants